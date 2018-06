Berlin (dpa) - In der neuen RTL-Show "Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle" wollen die beiden Entertainer gemeinsam gegen Kandidaten, Studiopublikum und Zuschauer antreten.

Es sei "eine interaktive Live-Show für die ganze Familie", teilte der Kölner Privatsender mit. Zuschauer könnten "live dabei sein, mitspielen und 100 000 Euro gewinnen", kündigte der Sender an. "Wer sich klug und schlagfertig genug fühlt, hat die Chance, gegen die Show-Giganten der deutschen Fernsehunterhaltung anzutreten."

"Die ausgewählten Kandidaten kommen ins Studio und spielen gemeinsam mit allen Publikumsgästen und der gesamten Nation gegen Thomas Gottschalk und Günther Jauch", wurde weiter berichtet.

RTL stellte einen Bewerbungsbogen für Kandidaten ins Netz, der unter anderem nach Hobbys, Gewicht und Familie fragt. In welchen Disziplinen Günther Jauch (56) und Thomas Gottschalk (63) kämpfen werden und wann "Die 2 – Gottschalk & Jauch gegen alle" laufen soll, verriet RTL zunächst nicht. In der kommenden Woche will der Sender allerdings Höhepunkte seines Programms 2013/2014 vorstellen.

