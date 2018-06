Sie ist eine der erfolgreichsten Popsängerinnen der vergangenen Jahre. Ihr aktuelles Album "Unapologetic" schaffte es beispielsweise in den USA und in Großbritannien auf den Charts-Thron. Ihre erste Single-Auskopplung daraus, der Song "Diamonds", eroberte in 27 Ländern Platz eins der Charts. Diesen Sommer tourt die aus Barbados stammende Sängerin nun durch Deutschland. Nach zwei Konzerten in Köln am 26. und 27. Juni ist sie im Juli in Berlin (2.) und Hannover (3.) zu sehen. (http://dpaq.de/0boKA)

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.