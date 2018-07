Als charmanter Frauenheld, sanfter Melancholiker und stets stilsicherer Anzugträger wurde Leonard Cohen weltberühmt. Im vergangenen Jahr meldete sich der 78 Jahre alte Pop-Poet mit dem Album "Old Ideas" zurück. 2013 spielt das kanadische Mitglied der Rock and Roll Hall of Fame vier Konzerte in Deutschland - in Oberhausen am 25. und in Mannheim am 28. Juni; im Juli ist er dann in Hamburg (14.) und Berlin (17.) zu sehen. (http://dpaq.de/7VHXe)

