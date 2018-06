Moskau (AFP) Der flüchtige IT-Spezialist Edward Snowden hat offiziell in Russland politisches Asyl beantragt. Der von den US-Behörden wegen Spionage per Haftbefehl gesuchte 30-Jährige habe sein Gesuch am Sonntagabend einreichen lassen, sagte der russische Konsularbeamter Kim Schewtschenko am Montag am Moskauer Flughafen Scheremetjewo der Nachrichtenagentur AFP. Das Gesuch wurde demnach von der Britin Sarah Harrison eingereicht, einer Mitarbeiterin des Enthüllungsnetzwerks Wikileaks, die Snowden bereits auf seiner Reise von Hongkong nach Moskau begleitete.

