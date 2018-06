Schweinfurt (dpa) - Das bayerischen Kultusministerium nimmt eine Privatschule unter die Lupe, an der ein kompletter Jahrgang beim Fachabitur durchgefallen war. Es sei offensichtlich, dass die Schüler nicht aus eigenem Verschulden durchgefallen seien, heißt es aus dem Ministerium. Es sei von einer schlechten Vorbereitung auszugehen. Sogar die Genehmigung der Schule steht auf dem Spiel. An der Schule in Schweinfurt waren alle 27 Schüler beim Fachabitur durchgefallen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.