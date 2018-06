Stare Jablonki (SID) - Die Mitfavoritinnen Katrin Holtwick und Ilka Semmler sind bei der Beachvolleyball-WM im polnischen Stare Jablonki gut aus den Startlöchern gekommen. Das an Position fünf gesetzte Duo aus Essen gewann das erste Spiel in der Gruppe E gegen Ieva Dumbauskaite/Monika Povilaityte (Litauen) 2:0 (21:15, 21:18).

Victoria Bieneck/Julia Großner hatten deutlich mehr Mühe. Die Berlinerinnen bezwangen Isabelle Forrer/Anouk Vergé-Dépré (Schweiz/24) 2:1 (24:26, 28:26, 15:9). Am Montag sind außerdem noch Laura Ludwig/Kira Walkenhorst (Hamburg/12.00 Uhr) sowie Karla Borger/Britta Büthe (Stuttgart/13.00) im Einsatz. In zwölf Vorrunden-Gruppen spielen jeweils vier Mannschaften um den Einzug in die Hauptrunde im K.o.-Modus. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die Runde der letzten 32 ein.

Die Männer starten am Dienstag ins Wettkampfgeschehen. Olympiasieger Julius Brink (Köln) hatte seine WM-Teilnahme am Sonntag wegen einer hartnäckigen Oberschenkelverletzung abgesagt. "Ich bedauere es sehr, nicht spielen zu können, aber es ist einfach noch zu früh und das Risiko zu groß", sagte der 30-Jährige. Sein Partner Sebastian Fuchs wird stattdessen mit Thomas Kaczmarek (Rottenburg) an den Start gehen.