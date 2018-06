Washington (AFP) Der flüchtige frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat nach Aussage Washingtons ein Recht auf einen "fairen Prozess" in den USA. Snowden sei noch immer ein US-Bürger und genieße daher auch die Rechte einer US-Staatsbürgerschaft, sagte der Sprecher des Außenministeriums, Patrick Ventrell, am Montag vor Journalisten in Washington. Dazu gehöre auch "das Recht auf einen freien und fairen Prozess für die Verbrechen, die ihm zur Last gelegt werden".

