Washington (dpa) - Brütende Hitze und tödliche Flammen: Im Kampf gegen Buschbrände im US-Bundesstaat Arizona hat es eine Feuerwehr-Tragödie gegeben. Ein ganzes Elite-Team von Löschkräften ist in den Flammen gestorben. Experten vermuten, dass drehende, monsunartige Winde die Löschkräfte in ihre ausweglose Falle gebracht haben. US-Präsident Barack Obama sprach den Angehörigen der Getöteten sein Beileid aus. "Sie waren Helden, die sich in Gefahr gebracht haben, um die Leben und Häuser ihrer Landsleute zu retten." Obama sagte dem Staat Arizona Unterstützung zu im Kampf gegen die Flammen.

