Kairo (AFP) Die ägyptische Justiz hat den im November von Präsident Mohammed Mursi geschassten Generalstaatsanwalt Abdel Meguid Mahmud wieder eingesetzt. Das berichtete die amtliche Nachrichtenagentur Mena am Dienstag. Mursi hatte Mahmud am 22. November entlassen und zugleich seine eigenen Entscheidungen mit einem Verfassungszusatz für rechtlich unanfechtbar erklärt, was er später nach Protesten wieder zurücknahm.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.