Kairo (AFP) - (AFP) Friedensnobelpreisträger Mohammed ElBaradei ist von der Opposition in Ägypten als ihr Sprecher eingesetzt worden. Der frühere Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) sei als "Stimme" der Opposition ausgewählt worden, teilt die "Front des 30. Juni" als Dachorganisation der Opposition am Dienstag in Kairo mit. ElBaradei solle ein "Szenario entwerfen", mit dem ein "politischer Übergang" ermöglicht werde.

