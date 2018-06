Frankfurt/Main (dpa) - Der deutsche Aktienmarkt hat seine zunächst leichten Startverluste am Dienstag ausgeweitet. Der Dax knickte bis zum Nachmittag um 1,14 Prozent auf 7893 Punkte ein, der MDax verlor 0,60 Prozent auf 13724 Punkte.

Für den TecDax ging es um 0,71 Prozent auf 948 Punkte abwärts. In Europa fiel der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone um 0,93 Prozent auf 2598 Punkte.

Nach der jüngsten Erholung mit guten Wirtschaftsdaten dies- und jenseits des Atlantik gönnten sich die Börsianer erst einmal eine Auszeit, sagte Händlerin Anita Paluch von Gekko Markets. In den USA stünden am Freitag Arbeitsmarktdaten an. Auch wegen des US-Feiertags am Donnerstag übten sich Anleger in Vorsicht. Auf Konjunkturseite könnten nach Ansicht von Paluch die Zahlen zum US-Auftragseingang der Industrie am Nachmittag Impulse bringen.

Tagesthema waren die Aktien des Dialyseanbieters FMC. Börsianer fürchten deutliche Kürzungen der Erstattung von Dialysebehandlungen durch die staatliche US-Krankenversicherung. Der Vorstoß sei schlimmer als die schlimmsten Befürchtungen, sagte JPMorgan-Analyst David Adlington. FMC-Titel brachen um 8,47 Prozent auf 49,83 Euro ein. Fresenius-Papiere sacken im Sog um 4,15 Prozent ab.

Weiter gemieden wurden auch die Versorger. Bei RWE-Titeln sorgten Prognosesenkungen von Analysten nach dem Kursrutsch vom Vortag für weitere Verluste von 3,48 Prozent. Einige Experten rechnen mit sinkenden Markterwartungen. Erst eine Erholung der Strompreise dürfte wieder helfen. Eon-Titel bröckelten um 2,82 Prozent ab. Bester Dax-Wert waren Infineon mit einem Aufschlag von 0,06 Prozent.

Im MDax rutschten Talanx-Aktien nach einem Anteilsverkauf durch HDI um 6,63 Prozent ab. Bei 23,25 Euro wurden die Papiere am unteren Rand der anvisierten Spanne zwischen 23,20 und 23,80 Euro an Investoren verkauft. HDI trennt sich von 3,2 Prozent und hält anschließend noch etwa 79 Prozent an Talanx.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,40 (Vortag: 1,46) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,23 Prozent auf 133,13 Punkte. Der Bund Future gewann 0,05 Prozent auf 141,65 Punkte. Der Euro bröckelte. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3017 (1,3037) US-Dollar. Der Dollar kostete damit 0,7682 (0,7671) Euro.