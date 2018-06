Peking (AFP) Einen Tag nach dem Inkrafttreten eines Gesetzes zum Schutz älterer Menschen in China ist eine Frau dazu verurteilt worden, ihre Mutter mindestens alle zwei Monate zu besuchen. Das Gericht im ostchinesischen Wuxi ordnete am Dienstag zudem an, dass die Tochter mindestens zwei der nationalen Ferien in China bei ihrer gehbehinderten 77-jährigen Mutter verbringen müsse. Bei Missachtung der Gerichtsentscheidung, die auch für den Mann der Tochter gilt, könnten Strafzahlungen angeordnet werden.

