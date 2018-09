Wien (AFP) - (AFP) Der Chef der österreichischen Bank Hypo Group Alpe Adria (HGAA) wirft hin. Gottwald Kranebitter werde die Bank auf Wunsch des Aufsichtsrats erst nach Vorlage der Halbjahresbilanz im August verlassen, teilte das Geldinstitut mit Stammsitz in Klagenfurt in Kärnten am Dienstag mit. Die HGAA veröffentlichte einen Brief Kranebitters an die Mitarbeiter, in dem er die Spekulationen über eine Schließung der 2009 verstaatlichten Bank und die "undifferenzierten Kostenspekulationen" als Grund für seinen Rücktritt nannte.

