Berlin (AFP) Cinema for Peace ehrt Nicole Kidman für ihren Einsatz für Frauenrechte. Wie die Cinema for Peace Stiftung am Dienstag mitteilte, erhält die Hollywood-Schauspielerin am 12. Juli in Berlin einen Ehrenpreis für ihr langjähriges soziales Engagement. Kidman ist Sonderbotschafterin der UN-Organisation für Frauenrechte, UN Women, deren Vize-Generalsekretärin Puri Lakshmi, ebenfalls einen Preis erhalten wird.

