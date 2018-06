Wiesbaden (AFP) Rund ein Sechstel des Stroms in Deutschland ist im vergangenen Jahr durch Kernenergie erzeugt worden. Insgesamt lag der Anteil der Kernenergie 2012 bei 16,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte. Im Jahr 2010, vor dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima, hatte dieser Anteil noch bei 22,4 Prozent gelegen. Der Anteil erneuerbarer Energieträger erhöhte sich im selben Zeitraum von 16,4 auf 22,1 Prozent.

