Berlin (AFP) Nach Berichten über das Ausspähen von EU-Einrichtungen durch US-Geheimdienste hat EU-Parlamentspräsident Martin Schulz (SPD) sich positiv über den flüchtigen Enthüller Edward Snowden geäußert. Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter tue "der Weltöffentlichkeit sicher einen Gefallen", sagte Schulz am Dienstag in der ARD. Seine Enthüllungen zeigten, dass inzwischen "Demokratien Methoden anwenden, die früher autoritäre Staaten angewendet haben". Mit Blick auf mutmaßliche Asylanträge Snowdens in EU-Ländern sagte Schulz, ob er "tatsächlich politisch verfolgt" sei, müssten die Behörden prüfen. Er habe aber "schon Verständnis für diesen Antrag".

