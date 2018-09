Koblenz (AFP) Weil er den ersten Wolf seit mehr als 120 Jahren im Westerwald erschossen hat, muss ein 72-jähriger Jäger 3500 Euro an die Staatskasse zahlen. Das entschied das Landgericht Koblenz am Dienstag in einem Berufungsprozess und stellte das Verfahren zugleich ein. Zu den weiteren Auflagen gehört nach Angaben eines Gerichtssprechers, dass der Mann seine Waffen, seine Waffenbesitzkarte und seinen Jagdschein abgeben muss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.