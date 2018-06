Berlin (AFP) Angesichts des Machtkampfes in Ägypten hat Bundesaußenminister Guido Westerwelle (FDP) die Konfliktparteien zu einem "Dialog und Kompromiss" aufgefordert. "Mit Sorge blicken wird auf die Entwicklung in Ägypten", erklärte Westerwelle am Dienstag in Berlin. "Dies sind entscheidende Tage für den politischen Wandel in diesem Schlüsselland der arabischen Welt."

