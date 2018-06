Kairo (dpa) - In Ägypten haben Anhänger von Präsident Mohammed Mursi zu Massenprotesten aufgerufen. Sie sind empört über das gestrige Ultimatum des Militärs an Mursis Muslimbruderschaft und die Opposition. Der Konflikt müsse binnen 48 Stunden beigelegt werden, verlangte das Militär. Wie ein Korrespondent des arabischen Nachrichtensender Al-Dschasira am frühen Morgen sagte, bezeichneten Mursis Anhänger das Ultimatum bei einer Pressekonferenz als versuchten Putsch.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.