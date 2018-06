Kairo (dpa) - Der ägyptische Präsident Mohammed Mursi will Medienberichten zufolge noch in der Nacht eine Erklärung abgeben. Wie der Sender Al-Dschasira unter Berufung auf Regierungskreise aus Kairo berichtete, will Mursi Lösungen für die schwere Staatskrise in Aussicht stellen. In mehreren Städten gingen sowohl Regierungsanhänger als auch -gegner auf die Straße. Bei Zusammenstößen wurden mehrere Menschen verletzt. Die Armee hatte Mursi ein Ultimatum bis morgen gestellt, den Konflikt zu lösen.

