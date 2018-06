Washington (AFP) Der flüchtige frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat nach Angaben der Enthüllungsplattform Wikileaks auch in Deutschland sowie einer Reihe anderer Länder Asyl beantragt. Wikileaks teilte in der Nacht zum Dienstag auf seiner Internetseite mit, dass die Anträge am Sonntag einem russischen Konsulatsmitarbeiter auf dem Moskauer Flughafen Scheremetjewo übergeben worden seien. Snowden hatte vertrauliche Informationen über die Spähprogramme der Geheimdienste der USA und Großbritanniens weitergegeben und soll sich seit mehr als einer Woche im Transitbereich des Moskauer Flughafens aufhalten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.