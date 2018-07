Wiesbaden (dpa) - Der Anteil der Kernenergie an der deutschen Stromproduktion ist im vergangenen Jahr auf 16,1 Prozent gesunken. 2010, vor dem Reaktorunfall im japanischen Fukushima, habe er noch bei 22,4 Prozent gelegen.

Das berichtete das Statistische Bundesamt in Wiesbaden. Umgekehrt stieg der Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Stromproduktion in dieser Zeit von 16,4 Prozent auf 22,1 Prozent.

Immer noch ist Kohle der wichtigste Stromlieferant: 2012 kamen 44,8 Prozent des deutschen Stroms aus Stein- oder Braunkohlekraftwerken. Auf dem zweiten Platz stehen aber nun die Erneuerbaren wie Wind- und Wasserkraft, Hausmüllverbrennung oder Sonnenenergie. Der Strom aus Kernkraftwerken folgt auf Platz drei.

