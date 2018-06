Straßburg (AFP) - (AFP) Die Fraktionschefs im Europaparlament wollen am Donnerstag über die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zur mutmaßlichen Bespitzelung von EU-Institutionen durch den US-Geheimdienst NSA entscheiden. Dies kündigte der Vorsitzende der liberalen Fraktion, der ehemalige belgische Regierungschef Guy Verhofstadt, am Dienstag in Straßburg an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.