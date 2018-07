Paris (AFP) Nach ihrer Kritik an den Sparplänen der Regierung ist die französische Umweltministerin Delphine Batho entlassen worden. Wie das Präsidialamt am Dienstag in Paris mitteilte, veranlasste Staatschef François Hollande diesen Schritt. Zuvor hatte die Sozialistin in ungewöhnlich scharfen Worten die Sparpläne kritisiert, die auch ihr Ressort betreffen. Zum Nachfolger Bathos wurde der Sozialist Philippe Martin bestimmt.

