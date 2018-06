Paris (AFP) Popstar Rihanna hat vor einer Chanel-Präsentation während der Pariser Modewoche den französischen Sternchen die Schau gestohlen. Die Sängerin aus Barbados traf am Dienstag zu der Präsentation der Herbst- und Winterkollektion um zehn Uhr morgens im Grand Palais in einem sehr freizügigen Outfit ein, umringt von Bodyguards und Fotografen. Sie trug lediglich eine lange weiße Jacke aus dünnem Stoff, die nur über dem Unterleib zugeknöpft war. Um ihren Hals baumelten mehrere weiße Perlenketten, in der Hand hielt sie eine kleine weiße Handtasche von Chanel.

