Berlin (dpa) - Der von den USA wegen seiner Enthüllungen gejagte frühere Geheimdienstler Edward Snowden bekommt kein Asyl in Deutschland. Die Voraussetzungen für eine Aufnahme lägen nicht vor, teilten das Auswärtige Amt und das Bundesinnenministerium am Abend in Berlin mit. Der 30-Jährige hatte Deutschland und 19 weitere Länder um politisches Asyl gebeten. Ein Anerbieten Russlands um Aufnahme hatte er zurückgewiesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.