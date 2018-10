Berlin (dpa) - Der von den USA wegen seiner Enthüllungen gejagte Edward Snowden bekommt kein Asyl in Deutschland. Der Ex-Geheimdienstmitarbeiter, der sich mit US-Präsident Barack Obama den mächtigsten Mann der Welt zum Feind gemacht hat, hat Asyl-Gesuche an 19 weitere Länder gestellt. In Moskau will er nicht bleiben.

