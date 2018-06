Berlin (dpa) - Edward Snowden sitzt auf einem Moskauer Flughafen fest. Kein Land will ihm Zuflucht gewähren. Auch Deutschland lehnt sein Asyl-Gesuch ab. Und in Moskau will er nicht bleiben.

