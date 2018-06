London (AFP) Der flüchtige IT-Spezialist Edward Snowden hat in einer auf dem Portal Wikileaks veröffentlichten Stellungnahme scharfe Kritik an US-Präsident Barack Obama geübt. In der mit seinem Namen unterzeichneten Mitteilung vom Montagabend warf er Obama vor, Druck auf diejenigen Staaten auszuüben, von denen er Schutz erbeten habe. Es wäre die erste öffentliche Erklärung Snowdens seit seiner Flucht vor über einer Woche.

