Bagdad (AFP) Bei einer Anschlagsserie sind am Dienstag in Bagdad mindestens 20 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Mehrere Autobomben explodierten innerhalb weniger Minuten, wie aus Sicherheitskreisen und von Ärzten verlautete. Die Anschläge ereigneten sich demnach sowohl in schiitischen als auch in sunnitischen Vierteln der irakischen Hauptstadt. Zunächst bekannt sich niemand zu den Taten.

