Ramallah (AFP) Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat sich "optimistisch" geäußert, dass sehr bald Verhandlungen über grundlegende Regelungen zur Beilegung des Nahost-Konflikts stattfinden können. US-Außenminister John Kerry habe "nützliche und konstruktive Vorschläge gemacht, die nur noch präzisiert und erläutert werden müssen, damit wir die Verhandlungen wieder aufnehmen können", sagte Abbas bei einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Treffen mit dem italienischen Regierungschef Enrico Letta am Dienstag in Ramallah.

