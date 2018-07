Berlin (dpa) - Wegen einer Geiselnahme in einer Bank verhandelt das Berliner Landgericht von heute an gegen einen 30-Jährigen. Drei Tage vor Weihnachten hatte der Mann aus Wolfsburg einen Bankangestellten in Berlin-Zehlendorf fast zehn Stunden in seiner Gewalt. Der bewaffnete Täter soll gedroht haben, eine Bombe zu zünden und bis zu 500 000 Euro verlangt haben. Die Polizei konnte das Geiseldrama unblutig beenden. Schon früher soll der Mann in Wolfsburg mit Bombendrohungen in zwei Banken 37 000 Euro erbeutet haben.

