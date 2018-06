Stare Jablonki (SID) - Drei deutsche Frauen-Duos sind am Dienstag bei der Beachvolleyball-WM souverän in die Runde der letzten 32 eingezogen. Katrin Holtwick und Ilka Semmler (Essen), Laura Ludwig und Kira Walkenhorst (Hamburg) sowie Karla Borger und Britta Büthe (Stuttgart) machten am zweiten Tag im polnischen Stare Jablonki mit ihren zweiten Siegen den vorzeitigen Schritt Richtung K.o.-Runde und spielen am Mittwoch um den Gruppensieg. Auch die Männer überzeugten weitgehend an ihrem ersten Turniertag.

Die an Nummer fünf gesetzten Holtwick/Semmler setzten sich ohne Probleme mit 2:0 (21:17, 21:15) gegen die Niederländerinnen Jantine van der Vlist/Marloes Wesselink durch. Ludwig/Walkenhorst machten den Einzug in die K.o.-Runde mit einem 2:0 (21:17, 21:11) gegen das Schweizer Duo Tanja Goricanec/Tanja Hüberli perfekt. Auch Borger/Büthe hatten beim 2:0 (21:15, 21:17) gegen Vasiliki Arvaniti/Panagiota Karagkouni (Griechenland) kaum Mühe. Allein Victoria Bieneck/Julia Großner (Berlin) müssen nach einem Sieg und einer Niederlage ums Weiterkommen bangen.

Bei den Männern gewannen die deutschen Meister Jonathan Erdmann und Kay Matysik (Berlin/Nr. 8) sowie Markus Böckermann und Mischa Urbatzka (Kiel) ihre Auftaktmatches glatt in zwei Sätzen. Sebastian Fuchs (Köln), eigentlicher Partner des verletzten Olympiasiegers Julius Brink, musste mit Thomas Kaczmarek (Rottenburg) einige Matchbälle abwehren, ehe der Auftaktsieg perfekt gemacht wurde. Sebastian Dollinger und Stefan Windscheif (Hamburg) verloren als einziges Männerteam.

In zwölf Vorrunden-Gruppen spielen jeweils vier Mannschaften um den Einzug in die Hauptrunde im K.o.-Modus. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die Runde der letzten 32 ein.