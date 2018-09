Dresden (SID) - Box-Weltmeisterin Ramona Kühne kann ihre drei Titel nicht wie geplant am 13. Juli in Dresden gegen Lucia Morelli (Italien) verteidigen. Die 33-Jährige Brandenburgerin zog sich im Training einen Muskelfaserriss in der Bauchdecke zu und muss vier bis sechs Wochen pausieren. "Ich bin sehr unglücklich über die Situation, weil ich mich riesig auf Dresden und den Kampf gefreut habe" sagte die Weltmeisterin im Superfedergewicht.

Im Hauptkampf der SES-Boxgala verteidigt WBO-Weltmeister Robert Stieglitz seinen Gürtel im Supermittelgewicht gegen den Japaner Yuzo Kiyota. SAT.1 wird die Fights aus Dresden live ab 22.30 Uhr übertragen.