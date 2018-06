San Francisco (AFP) Die Zwillinge Cameron und Tyler Winklevoss, international bekannt vor allem wegen ihres Streits mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, wollen der digitalen Währung Bitcoin zum Durchbruch verhelfen. Sie stellten am Montag in einem Antrag bei der US-Börsenaufsicht Pläne für eine Bitcoin-Vermögensverwaltungsgesellschaft vor, die den Handel mit der digitalen Währung erleichtern soll. Dieser "Bitcoin-Trust" würde Aktien im Wert von insgesamt 20 Millionen Dollar (rund 15 Millionen Euro) ausgeben - jeder Anteilsschein für 20 Dollar echtes Geld hätte bei der Ausgabe gleichzeitig einen bestimmten Wert in Bitcoins.

