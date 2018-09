Offenbach (dpa) -Heute scheint in der Südhälfte meist die Sonne. Am Spätnachmittag und Abend kann es, ausgehend vom Bergland, vereinzelte, dann aber kräftige Gewitter geben, sonst bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst meldet.

In der Mitte und nach Norden zu ist es bewölkter, aber auch dort gibt es nur vereinzelte Schauer oder Gewitter. An den Küsten scheint dagegen wieder häufiger die Sonne. In der Nordhälfte werden 18 bis 24 Grad erreicht, im Süden zwischen 23 bis 28 Grad mit den höchsten Werten am Oberrhein. Abgesehen von Schauerböen weht der Wind meist schwach, an den Küsten auch mäßig aus südwestlicher Richtung.

In der Nacht zum Mittwoch zeigt sich der Himmel im äußersten Osten teils gering bewölkt. Ansonsten werden die Wolken dichter und von Westen her setzt schauerartiger, gebietsweise auch gewittriger und kräftiger Regen ein. In der Osthälfte bleibt es noch trocken. Dabei geht die Temperatur auf 17 Grad im Südwesten und bis 11 Grad im Nordosten zurück.

Wetterlage für Deutschland