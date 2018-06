Tokio (SID) - Die frühere Eiskunstlauf-Weltmeisterin Miki Ando will im kommenden Jahr bei den Olympischen Spielen im russischen Sotschi wieder auf dem Eis stehen. Die Weltmeisterin der Jahre 2007 und 2011 sagte in einem Interview mit dem japanischen Fernsehsender Asahi-TV, dass sie nach zweijähriger Pause eine Rückkehr anstrebe und Sotschi ihre dritten Winterspiele werden sollen. Die 25-Jährige ist im April Mutter einer Tochter geworden. Der Vater, so berichten japanische Medien, sei der ehemalige Einzelläufer Yasuharu Nanri.