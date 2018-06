Kairo (AFP) Der vom Militär abgesetzte frühere ägyptische Präsident Mohammed Mursi klammert sich an die Macht: "Ich bin der gewählte Präsident Ägyptens", sagte Mursi in einem am Mittwochabend auf der Videoplattform YouTube eingestellten Video. Das Volk sei nun aufgerufen, seine "Legitimität zu verteidigen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.