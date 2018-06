München (SID) - In der EuroChallenge sind in dieser Saison keine Basketball-Bundesligisten vertreten. Dies geht aus der von der FIBA Europe veröffentlichten Teilnehmerliste hervor. In der vergangenen Spielzeit hatten noch die EWE Baskets Oldenburg und die Telekom Baskets Bonn im dritthöchsten europäischen Klub-Wettbewerb gespielt. Oldenburg belegte den dritten Platz.

Damit sind diesmal lediglich in der Königsklasse Euroleague und im von 32 auf 48 Starter erweiterten Eurocup deutsche Teams vertreten. Meister Brose Baskets Bamberg und Play-off-Halbfinalist Bayern München, der eine Wildcard erhalten hatte, sind in der Gruppenphase der Euroleague dabei. Vizemeister Oldenburg muss durch die Qualifikation. Welche Mannschaften im Eurocup spielen, wurde noch nicht bekannt gegeben.