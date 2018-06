Wasserburg (SID) - Die Basketballerinnen vom deutschen Meister TSV Wasserburg spielen auch in diesem Jahr im EuroCup. Der Klub aus Oberbayern ist der einzige Bundesligist im Teilnehmerfeld, das in dieser Spielzeit 28 Teams umfasst. Am Freitag findet in München die Auslosung für die Gruppenphase statt.

Der siebenmalige Meister Wasserburg hatte in der vergangenen Saison nur zwei Vorrundenspiele gewonnen und den Einzug ins Achtelfinale verpasst.