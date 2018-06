La Paz (AFP) Nach der Verweigerung der Überflugrechte für die Maschine von Boliviens Präsident Evo Morales durch mehrere europäische Länder hat das südamerikanische Land Beschwerde bei den Vereinten Nationen eingelegt. Eine Beschwerde sei bereits bei der UNO eingelegt worden, noch am Mittwoch werde eine weitere an den UN-Menschenrechtsrat übermittelt, sagte der bolivianische Vize-Präsident Alvaro García bei einer Pressekonferenz in La Paz.

