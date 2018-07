Las Palmas (AFP) Die Maschine des bolivianischen Präsidenten Evo Morales ist am Mittwoch auf der spanischen Insel Gran Canaria gelandet. Die Zwischenlandung sei aus technischen Gründen erfolgt, berichtete eine AFP-Reporterin vor Ort. Morales war am Mittag in Wien gestartet, wo er am Vortag wegen Bedenken mehrerer europäischer Länder wegen der Snowden-Affäre zu einer Zwischenlandung gezwungen worden war.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.