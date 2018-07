Santiago de Chile (AFP) Papst Franziskus plant für das Jahr 2015 offenbar eine ausgedehnte Reise durch Lateinamerika. Der 76-jährige Argentinier wolle in sein Heimatland sowie nach Chile, Peru und Uruguay reisen, gab der Erzbischof von Santiago de Chile, Ricardo Ezzati, am Dienstag auf der Internetseite seiner Diözese an. Die Reisepläne habe ihm Franziskus zuvor bei einer Zusammenkunft im Vatikan eröffnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.