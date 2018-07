Berlin (AFP) Der Abhörskandal hat das Sicherheitsgefühl der Internetnutzer in Deutschland grundsätzlich verschlechtert. In einer am Mittwoch vom Deutschen Institut für Vertrauen und Sicherheit im Internet (DIVISI) veröffentlichten Umfrage gaben 39 Prozent an, sich nun unsicherer als zuvor im Netz zu fühlen.

