Berlin (AFP) Fünf Tage nach dem EU-Gipfel in Brüssel haben am Mittwoch in Berlin neue Beratungen über den Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit begonnen. Zum Auftakt kam Bundesarbeitsministerin Ursula von der Leyen (CDU) gegen Mittag mit ihren EU-Kollegen und den Leitern der Arbeitsverwaltungen der EU-Mitgliedstaaten zusammen. Später will Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den EU-Spitzen sowie mehreren Staats- und Regierungschefs, unter ihnen Frankreichs Präsident Hollande, im Bundeskanzleramt beraten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.