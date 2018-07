Karlsruhe (AFP) Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Pflicht von Eltern präzisiert, ihren volljährigen Kindern eine Erstausbildung zu finanzieren. Diese Verpflichtung gilt auch dann, wenn zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn drei Jahre liegen, in welchen das Kind seinen Lebensunterhalt selbst bestritten und wegen schlechter Schulnoten zunächst Berufspraktika absolviert hat, entschied der BGH in einem am Mittwoch in Karlsruhe verkündeten Urteil. (Az: XII ZB 220/129)

