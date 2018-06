Berlin (AFP) Im Skandal um das Spähprogramm des US-Geheimdienstes NSA reist kommende Woche eine deutsche Delegation nach Washington, um sich dort um Aufklärung zu bemühen. Die Delegation bestehe aus Vertretern der Nachrichtendienste und verschiedener Ressorts sowie des Kanzleramts, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. Die Bundesregierung sei in den vergangenen Tagen "ein gutes Stück vorangekommen, was unser Interesse betrifft, Aufklärung zu haben", fügte Seibert hinzu.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.