Berlin (AFP) Die Deutsche Krebshilfe hat dazu aufgerufen, Früherkennung und Therapie bei Prostatakrebs weiter zu verbessern. Dieser sei "mit Abstand" die häufigste Krebsrerkrankung bei Männern, erklärte der Urologe Michael Stöckle am Mittwoch bei der Vorstellung des Geschäftsberichts der Krebshilfe in Berlin. Nach Schätzungen des Robert-Koch-Instituts erkrankten derzeit etwa 67.600 Männer in Deutschland jährlich an einem Tumor der Prostata, an zweiter Stelle stehe Darmkrebs mit 38.300 Diagnosen.

