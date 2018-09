Frankfurt/Main (AFP) Beim Zusammenprall eines Zuges mit einem Lkw an einem Bahnübergang bei Gießen sind 25 Menschen leicht verletzt worden. Der Lkw-Fahrer musste nach ersten Ermittlungen am Dienstagnachmittag auf den Schienen halten, als sich die Schranken schlossen, wie die Bundespolizei in Frankfurt am Main mitteilte. Der Lokführer des Zuges konnte auch mit einer Notbremsung den Zusammenstoß auf dem Bahnübergang in der hessischen Gemeinde Großen-Buseck nicht mehr verhindern.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.