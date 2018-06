Berlin (AFP) Der Stillstand bei der Aufklärung von möglichen US-Spähaktionen in Deutschland sorgt in Berlin für wachsenden Unmut. Bei einer Sondersitzung des zuständigen Bundestagsausschusses beteuerten Vertreter der Bundesregierung und die Chefs der drei deutschen Geheimdienste nach Teilnehmerangaben am Mittwoch in Berlin ihr vollständiges Unwissen hinsichtlich möglicher Spähprogramme des US-Nachrichtendiensts gegen deutsche Bürger. SPD und Grüne warfen der Regierung daraufhin Versagen beim Schutz der Bürger vor, Union und FDP forderten die USA zu Aufklärung auf.

